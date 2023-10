Una bimba di 3 mesi è ricoverata in gravi condizioni a causa dei maltrattamenti dei genitori, ma non è in pericolo di vita

Una bimba di 3 mesi si trova ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Alessandria. La piccola sarebbe stata portata in pronto soccorso nei giorni scorsi e, una volta accertati gli abusi fisici, i medici hanno allertato le autorità. Arrestati i suoi genitori.

Le condizioni familiari

Stando a quel poco che si conosce della drammatica vicenda, la piccola è l’unica figlia della coppia, formata da due trentenni che vivono in città. Non ci sarebbero problemi di disagio sociale all’interno della famiglia, quindi non sussistono condizioni di degrado pregresse.

I due coniugi sono stati arrestati e interrogati dal gp, accusati di percosse e maltrattamenti sulla neonata. Si è proceduto poi questo pomeriggio alla conferma dell’arresto.

Il massimo riserbo degli inquirenti

Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riserbo per rispettare la privacy della piccola.

Nonostante le gravi condizioni nelle quali è giunta in ospedale, i medici hanno ormai escluso che si trovi in pericolo di vita. Nessun altro dettaglio è stato però rilevato sulla natura delle ferite e delle violenze inferte alla neonata.