"Non arriveremo mai in ospedale in tempo" così hanno detto i genitori del bimbo in shock anafilattico ai carabinieri che poi lo hanno portato d'urgenza in pronto soccorso

Andrea, il bimbo dei due anni che ieri è andato in shock anafilattico, ora sta bene. E di questo deve ringraziare i carabinieri che lo hanno portato d’urgenza in ospedale sulla loro auto.

La richiesta di aiuto

La vicenda è accaduta in Piazza Palomba a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Due carabinieri sono stati raggiunti di corsa da una coppia disperata insieme a un bambino.

“Sta male, aiutateci, non arriveremo mai in ospedale in tempo” gridava la madre di Andrea che respirava a fatica, il volto gonfio.

Subito i carabinieri hanno fatto salire in auto la donna con il bambino e sono partiti in direzione dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, distante 2,5 chilometri dalla Piazza tra traffico e strade chiuse per il crollo di una palazzina.

In pochi minuti l’auto ha raggiunto il pronto soccorso e il bambino è stato affidato alle cure dei medici.

Il lieto fine

Andrea è stato curato dai medici e la situazione è tornata presto sotto controllo. È stato poi trasferito dall’ospedale Maresca al Santobono e infine dimesso terminati gli ultimi controlli.