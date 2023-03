Pd, Boccia e Braga sono i nuovi capigruppo dem al Senato e alla Camera

I nuovi capigruppo del Pd sono Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera. In lizza come vicesegretario unico, Marco Furfaro.

Francesco Boccia e Chiara Braga sono i nuovi capigruppo del Pd rispettivamente al Senato e alla Camera. Marco Furfaro, invece, è in lizza come vicesegretario unico con delega all’informazione.

Elly Schlein va avanti a testa alta come dimostra l’elezione dei capigruppo di Camera e Senato del Partito Democratico. Concluso il puzzle degli assetti dem in Parlamento, ora la segretaria è impegnata nella definizione della squadra dell’esecutivo della forza politica di centrosinistra, con Marco Furfaro dato sostanzialmente per certo come vicesegretario unico con delega all’informazione. Squadra che, proprio come ribadito da Schlein durante il confronto con i parlamentari, dovrà operare in raccordo con i gruppi di Montecitorio e Palazzo Madama. Secondo la leader del Pd, infatti, proprio dalla mancata comunicazione tra questi due piani si sono generati problemi che hanno messo in crisi il partito.

“Noi abbiamo da ricostruire gli assetti politici e istituzionali del partito. Le due cose stanno insieme, non sono da prendere a compartimenti stagni”, ha detto Schlein. “Noi riusciamo nella missione che abbiamo davanti se riusciamo ad ancorare sempre di più il lavoro nel partito e il lavoro che facciamo dentro a queste Aule. Questo ci consentirà di raccordare meglio anche i nuovi assetti, la segreteria e i gruppi”.

I malumori all’interno del partito

Ricollegandosi alle parole della segretaria, il capogruppo al Senato del Pd appena eletto, Francesco Boccia, ha dichiarato: “Inizieremo un lavoro parlamentare di raccordo con il partito che avrà l’ascolto delle piazze, dei luoghi della protesta, e nei luoghi delle sofferenze degli italiani il centro della sua azione”.

Boccia, che è uno degli esponenti dem più attivi nella costruzione dei nuovi assetti del partito, e Chiara Braga guideranno i gruppi parlamentari. L’intenzione di nominare Boccia e Braga era stata manifestata da tempo e confermata anche dopo l’assemblea dei sostenitori di Stefano Bonaccini. La decisione, poi, ha portato alla defezione dei neoulivisti tra i quali figurano nomi come quelli di Marco Meloni, Enrico Borghi, Ilenia Malvasi, Matteo Mauri, Anna Ascani.

Mentre molti sono i malumori tra coloro che non simpatizzano con Schlein, la segretaria ha assicurato: “Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell’esito delle primarie. Per questa ragione ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Stefano Bonaccini. Entro pochi giorni ho intenzione di chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre e a parlare dei temi che riguardano la vita delle persone”.