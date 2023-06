La segretaria del PD, Elly Schlein, ha preso parte all’evento di Sky Tg 24 che ha avuto luogo presso il Palazzo Reale a Milano, nel corso di cui si sono discussi diversi argomenti di attualità. Uno di questi, ovviamente, la guerra in Ucraina. Al riguardo, Schlein ha affermato: “Il Partito Democratico continua a voler sostenere anche militarmente l’Ucraina, ma quello che è mancato fino a qui è uno sforzo dell’Unione Europea per un raggiungimento del cessate il fuoco”.

Accordi e disaccordi con le opposizioni

Schlein ha parlato anche del rapporto con le opposizioni, precisando: “Bisogna mettere avanti le questioni su cui siamo d’accordo, è evidente che ci siano differenze tra noi, siamo d’accordo però ad esempio sulla sanità pubblica e sul discorso della precarietà e del lavoro”.

Pd, l’alleanza politica secondo Schlein

Schlein ha sottolineato che il Pd sta lavorando per vincere le prossime elezioni. Ha poi specificato la sua idea di alleanza politica, volta a un dialogo con la società italiana: “È lì che noi dobbiamo recuperare terreno, soprattutto tra le fasce più povere dobbiamo ricostruire un’alleanza, altrimenti la politica tradisce la sua stessa funzione”. Parlando di scuola, Schlein ha spiegato come essa debba essere un importante investimento per il Paese, considerandola come “la più grande leva di emancipazione sociale”.