Pechino Express, due ex allieve di Amici concorrenti? Lo svela una foto

Pechino Express, due ex allieve di Amici concorrenti? Lo svela una foto

Oltre alle otto coppie aggiornate potrebbe essercene anche una nona: due ex allieve di Amici sarebbero state arruolate.

Otto coppie di Pechino Express sono state annunciate, eppure a queste ultime ce ne sarebbe anche una nona e le due concorrenti che avrebbero scelto di intraprendere questo folle viaggio sono già molto conosciute: si tratta delle due ex allieve della scuola di Amici, Maddalena Svevi e Meghan Ria. A rivelare questo incredibile spoiler è stata una foto nella quale le due hanno con sé lo zaino per viaggiare.

Pechino Express, Maddalena Svevi e Meghan Ria concorrenti? Lo svela una foto

La foto-spoiler è stata condivisa nel gruppo Telegram di Pechino Express: “Attenzione spoiler”, è quanto possibile leggere. Il percorso dell’edizione 2024, si snoda lungo la “Rotta del Dragone”. Il punto di partenza è il Vietnam del Nord. Da lì si transiterà poi nel Laos e in Sri Lanka. Una meta incredibilmente affascinante che gli spettatori non potranno non apprezzare anche grazie ai suoi panorami esotici.

Chi sono le altre otto coppie già annunciate

Presentiamo intanto il cast di questa edizione di Pechino Express del 2024 e già annunciato nelle scorse settimane:

1. Fabio ed Eleonora Canessa

2. Massimiliano e Damiano Carrara

3. Artem e Antonio Orefice

4. Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi

5. Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

6. Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

7. Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

8. Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi