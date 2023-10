Amici, il bacio galeotto tra Giorgia e Emanuel Lo: "Quando la vedo mi blocco"

Giorgia è stata chiamata a giudicare la gara di canto ad Amici e, al suo arrivo in studio, è avvenuto un siparietto romantico con Emanuel Lo.

Giorgia: il siparietto romantico con Emanuel Lo

Ad Amici di Maria De Filippi, Giorgia ha fatto il suo ingresso in studio per giudicare la gara di canto e, dopo uno scambio di battute tra Maria De Filippi e il suo compagno, Emanuel Lo, si è scambiata un bacio galeotto con il ballerino. Lo stesso Emanuel ha infatti ammesso: “Maria io quando la vedo mi blocco ancora oggi. Ero rimasto seduto, pietrificato”. Lui e Giorgia sono legati ormai da circa 20 anni e insieme hanno avuto un figlio, Samuel. La cantante ha recentemente svelato che, all’inizio della loro storia, fosse preoccupata per via della loro differenza d’età.

“Avevo molta paura: non credevo che potesse andare. La vita ti smentisce. Non avrei mai pensato che saremmo durati vent’anni. Era un ragazzino ma io ero più immatura di lui a gestire le emozioni”. Oggi i due sembrano essere più felici ed uniti che mai, e in tanti si chiedono cosa riserverà loro il futuro. “Allora pensavo che l’amore fosse un sentimento idealizzato, non ci ho mai capito niente. L’amore invece s’impara. Dici “ti amo” e non finisce lì: più migliori come persona e meglio ami. È irrazionale ma la vita ti modella”, ha confessato la cantante.