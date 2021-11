Pedofilo ottiene maxi risarcimento: era rimasto paralizzato dopo un pestaggio: Seth Fletcher picchiato e reso tetraplegico da due agenti del carcere

Arriva dagli Usa la sconvolgente vicenda di un pedofilo che ottiene un maxi risarcimento di circa 15 milioni di dollari: il 21enne Seth Fletcher era rimasto paralizzato dopo un pestaggio brutale a cui lo avevano sottoposti gli agenti del penitenziario dove era detenuto, in Ohio.

Fletcher era stato condannato e recluso per reati legati alla pedofilia ma in carcere non ha trovato tempo per riflettere sui sui crimini, solo modo di finire su una sedia a rotelle.

Pedofilo ottiene maxi risarcimento: pestato in carcere da due agenti

Il suo legale ha spiegato che a pestarlo e vantarsi del pestaggio del condannato per pedofilia su Facebook erano state due guardie in servizio presso il Chillicothe Correctional Institution.

I fatti risalgono al 2 aprile del 2020. In quell’occasione, prima di essere pestato “in maniera sadica e malvagia”, Seth si stava accingendo a fumare una sigaretta che gli agenti ritennero fosse farcita di droga.

Una sigaretta “sospetta” e poi il brutale placcaggio: pedofilo ottiene maxi risarcimento

A quel punto i due futuri imputati, Dustin Knox e Christopher Coy, lo avevano ammanettato e placcato con forza a terra.

Fletcher fu trascinato nella sua cella e lasciato cadere più volte. Secondo The Columbus Dispatch le sue richieste di andare in infermeria perché aveva fortissimi dolori alla schiena vennero ignorate. Il rapporto dell’Ohio Highway Patrol va oltre: dopo qualche giorno Fletcher non era più in grado di muoversi, mangiare e bere, e a quel punto i due agenti gli avrebbero versato dell’acqua in bocca e nel naso.

In ospedale ma era troppo tardi, era diventato tetraplegico: in Ohio un pedofilo ottiene un maxi risarcimento

Il giorno dopo il giovane era è stato condotto d’urgenza all’Ohio State Medical Center, dove i medici hanno scoperto che era diventato tetraplegico a vita, paralizzato dal collo in giù. Una delle guardie si era anche vantata su Facebook di aver “paralizzato il tizio. Il tizio a cui mi sono rotto il naso ora è paralizzato con il collo rotto, e dicono che la sua faccia sembra essere stata fatta cadere e trascinata attraverso il cemento”.

Dopo il processo e la condanna per i due imputati in divisa a Seth è stato riconosciuto il maxi risarcimento.