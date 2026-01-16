Federica Pellegrini, incinta di sette mesi, si allena con i pesi e accende il dibattito sul web. La replica è immediata.

Allenarsi in gravidanza: un tema che divide opinioni e genera discussioni social. Quando a mostrarsi in palestra è una campionessa olimpica come Federica Pellegrini, anche pochi secondi di video bastano per scatenare la rivolta sul web, tra preoccupazione per la salute e ammirazione per la determinazione.

Nuove emozione per Federica Pellegrini: la seconda gravidanza dopo l’addio al nuoto

Federica Pellegrini sta vivendo un momento speciale nella sua vita privata. La nuotatrice ha annunciato la seconda gravidanza, dopo la nascita di Matilde nel gennaio 2024, frutto della relazione con Matteo Giunta, allenatore negli ultimi anni di carriera. La loro storia è nata nel 2013, si è consolidata nel 2019 e si è suggellata con il matrimonio a Venezia nel 2022, diventando ora una famiglia pronta ad accogliere un nuovo membro.

L’ex nuotatrice, parlando della prima gravidanza, aveva raccontato: “Il corpo che cambia è difficile da accettare. All’inizio ti guardano come a dire ‘come è grassa!’, prima ancora di capire che è la pancia della gravidanza. Poi, quando la pancia è esplosa, per me è stato il momento più bello in assoluto”.

Federica Pellegrini incinta si allena coi pesi: il web in rivolta e la replica dell’ex nuotatrice

Bastano pochi secondi di video per scatenare un acceso dibattito. Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha pubblicato sui social un breve filmato in cui si allena con i pesi, mostrando come mantiene la propria forma fisica anche in una fase delicata.

Nel video, la campionessa appare concentrata e impegnata in esercizi controllati, senza eccessi, ma ciò non ha impedito ai commenti di dividersi. Molti utenti, soprattutto mamme, hanno espresso preoccupazione: “Non esagerare”, “Mi sembra troppo”, si legge tra le risposte.

Pellegrini, però, non ha replicato direttamente, lasciando che fosse la didascalia a chiarire la sua posizione: “Certo, tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, ed essere un atleta aiuta!!”. Un messaggio conciso che sottolinea come la sua attività fisica sia parte di una routine consolidata, seguita da professionisti, senza sfidare il buon senso.