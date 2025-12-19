Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta, annuncio social dell'ex ...

Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta. Lei e il marito Matteo Giunta regaleranno alla primogenita Matilde una sorella.

Federica Pellegrini è tornata a far parlare di sé questa volta per dare ai tanti fan una bella notizia, notizia positiva soprattutto per la sua famiglia che è pronta ad allargarsi. L’ex olimpionica ha infatti annunciato di essere incinta.

Federica Pellegrini, la bella notizia dopo le difficoltà con Matilde

Federica Pellegrini ha svelato la sorpresa inattesa, l’arrivo di un altro bambino è fantastico per lei ed il marito e suo ex allenatore Matteo Giunta.

La coppia ha infatti avuto non poche difficoltà con Matilde, ricoverata in ospedale e che a gennaio 2026 compierà 2 anni.

L’allargamento della famiglia è un segnale positivo che donerà serenità a Federica ed ai suoi affetti più cari.

“Piovono polpette”, il post su Instagram

L’annuncio è arrivato sul social Instagram in un post pubblicato assieme al marito Matteo Giunta. La foto inquadra la pancia di SuperFede con sopra le mani del marito e di Matilde.

Il commento al post è “Piovono Polpette” chiaro riferimento al film d’animazione ma da rivedere in chiave materna.

Nel messaggio ha voluto anche svelare il sesso del bebè, sarà ancora una bambina. Matilde avrà quindi una sorellina. La chiosa è un messaggio di attesa da parte di tutta la famiglia “Ti aspettiamo piccolina…“.