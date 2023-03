La polizia ha dovuto sparare al cane per far entrare i medici, pensionata accoglie randagio in casa che dopo 20 anni la sbrana

Orrore in Spagna, dove una pensionata accoglie randagio in casa che dopo 20 anni la sbrana e uccide. Una Una donna di Valencia è stata attaccata mortalmente dal pitbull che aveva preso con sé e il cane l’ha sbranata dopo che la vittima lo aveva accolto nella sua casa per le vacanze vicino a Valencia. La donna si chiamava Anne Shields, aveva 67 anni ed era originaria del Regno Unito.

Accoglie randagio in casa che la sbrana

Da quanto spiegano i media la 67enne ha subito ferite “catastrofiche” alla testa e al braccio. Non è dato sapere come mai ma ad un certo punto il molossoide l’ha improvvisamente aggredita nella sua casa di Macastre, nella comunità autonoma Valenciana. I vicini hanno sentito le urla ed hanno dato l’allarme alla polizia, alcune unità della quale sono arrivare a razzo assieme ai soccorritori. Gli agenti hanno sparato al cane, che la vittima aveva chiamato Choccy, e i medici hanno potuto raggiungere Anne. La donna è morta dopo un giorno in ospedale e sua figlia Sarah, 43 anni, di Preston, ha detto al Sun che sua madre era “un’amante degli animali”.

Le dolci parole della figlia Sarah

E che non sopportava l’idea di rimettere quel randagio in strada dopo essersene presa cura: “L’aveva trovata in strada, era un cane randagio e sembrava affamato” ha detto la donna al giornale britannico. Sebbene la sua intenzione non fosse mai stata quella di tenere il cane, ha finito per affezionarsi e prenderlo “per sempre poiché tutti i rifugi per animali erano pieni”.