Samira Lui e l'assenza di contenuti sul profilo social, scopriamo se vi è attinenza con le prossime rivelazioni in arrivo da Fabrizio Corona e dal suo format "Falsissimo".

Samira Lui è ormai un volto conosciuto ed apprezzato dal pubblico televisivo, in particolare quello di Mediaset per la sua presenza all’interno del programma “La Ruota della Fortuna” tuttavia sembra esserci un collegamento tra lei e l’affaire legato a “Falsissimo” il programma ideato e trasmesso da Fabrizio Corona, in cui punta a rivelare i segreti dello showbiz.

Falsissimo e le nuove rivelazioni di Corona

Tutto il mondo social stava aspettando la puntata numero 21 di Falsissimo che come sappiamo non tratta l’argomento Signorini poiché avendo perso la battaglia legale con il conduttore, Corona non potrà più nominarlo.

L’ex re dei paparazzi lo sapeva e si era già prontamente armato con un contenuto sempre legato all’universo Mediaset ma di tutt’altro tenore. L’idea in fondo è sempre la stessa: fare nomi importanti e fornire rivelazioni su quanto accade nel mondo dello spettacolo.

Difatti le anticipazioni della puntata hanno fatto intendere discorsi relativi a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Claudio Lippi, quest’ultimo che dal letto di ospedale si dice pronto a sostenere la battaglia di Corona.

Profilo di Samira Lui hackerato

Il collegamento fatto dal pubblico tra Samira Lui e Fabrizio Corona riguarda un dettaglio importante che, come riporta The Social Post, in questa era digitale è emblematico: l’assenza di post sul profilo della modella e presentatrice.

Secondo alcuni followers la sparizione dei contenuti è stata fatta al fine di risultare pulita rispetto alle rivelazioni in arrivo da Corona. Come spesso accade però bisogna andare in fondo alle questioni per scoprire che la realtà è ben diversa.

Difatti, il profilo di Samira Lui è stato hackerato tempo fa, situazione che capita ogni giorno sul social sia a VIP che a persone comuni, ecco perché non vi sono contenuti postati.

Allarme rientrato e notizia sgonfiata, anche se Falsissimo e Fabrizio Corona continuano ad essere argomenti copertina nell’universo del gossip italiano.