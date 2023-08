“I poveri mangiano meglio dei ricchi”: è la visione – certamente distorta e priva di fondamento – del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. L’infelice dichiarazione del politico ha indignato le opposizioni e ha lasciato basita la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Lollobrigida nella bufera: “Spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi”

È ancora fresca la notizia della nomina di Arianna Meloni come nuovo responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia che il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ruba la scena alla moglie e sorella maggio della premier finendo nel mirino delle polemiche.

Ospite al Meeting del C1, il cognato di Giorgia Meloni è intervenuto nel dibattito su “Food Security e Sostenibilità”, facendo incetta di applausi. Durante la sua ardita ed elaborata analisi fondata su noti indici statistici tratti da indagini su obesità e cattiva nutrizione tra Europa e Stati Uniti, ha lanciato anche alcune frecciatine sarcastiche alle opposizioni.

“In Paesi come gli Stati Uniti c’è una divaricazione sociale, tra chi ha più soldi e mangia meglio, e chi ne ha meno e compra cibo di scarsa qualità, anche a causa di elementi condizionati come il Nutriscore. Quindi, dell’America apprezziamo tante cose, ma non possono insegnarci certo a mangiare. Il sovrappeso negli Usa al 77% rispetto al 36% della media europea e il problema è concentrato in fasce più basse”, ha dichiarato il ministro, prima di pronunciare la frase che lo ha fatto finire nell’occhio del ciclone. “In Italia abbiamo invece un’educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità”, ha detto.

Schlein: “Con un governo così, non servono parodie”. L’opposizione insorge

Subito, dalla festa dell’Unità di Bologna, le parole di Lollobrigida sono state commentate dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. “Ho visto che c’è qualche ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi…”, ha esordito la Schlein. “Non servono parodie quando c’è un governo così, un governo che vive su un altro pianeta”.

“Ecco perché hanno tolto il reddito di cittadinanza”, ha asserito con ironia l’ex ministro e deputato del Pd Andrea Orlando. “Bisogna fare qualcosa per i ricchi che, poveretti, mangiano male”.

“Per Lollobrigida ‘i poveri spesso mangiano meglio dei ricchi’. Sembra una barzelletta”, si legge invece in un post condiviso sull’account X (ex Twitter) del Partito Democratico. “Ma c’è poco da ridere, perché la povertà alimentare è allarmante. 5,6 milioni di italiani vivono in uno stato di insicurezza alimentare. Il Governo non lo sa, perché è disconnesso con la realtà”.

Il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, ancora, ha chiesto: “Il ministro le ha viste le file alle mense della Caritas? E se questo Governo continua così, purtroppo aumenteranno”.