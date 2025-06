Belen Rodriguez rompe il silenzio e, senza troppi giri di parole, dice la sua sul mondo dei social e dell’immagine pubblica. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl argentina ha toccato temi come la trasparenza e la costruzione della fama online, citando direttamente alcune delle figure più esposte del panorama italiano, tra cui Chiara Ferragni.

Parole che non sono passate inosservate, alimentando curiosità e interpretazioni: semplice riflessione o frecciatina mirata?

Belen accende il dibattito su fisicità e spettacolo: nel mirino Diletta Leotta ed Elodie

A margine delle sue considerazioni principali, la showgirl ha commentato anche le scelte comunicative di due volti noti come Diletta Leotta ed Elodie. Tra valorizzazione della fisicità, aspettative del pubblico e il ruolo dell’artista, Belen non ha risparmiato osservazioni schiette, riaccendendo il dibattito su visibilità e femminilità.

“Diletta è una brava conduttrice sportiva. Ha scelto di puntare anche sulla fisicità. Ci sta. Ma quando sei ‘troppo’, puoi piacere agli uomini e infastidire le donne“, ha sottolineato.

Su Elodie ha, invece, affermato:

“Anch’io ho mostrato il lato b. Se vuole mostrarsi si vede che le piace. Lei è brava. Io non ho mai fatto discorsi politici o femministi, secondo me non bisogna confondere i piani. Un cantante deve fare bella musica, non per forza portare messaggi. Siamo stufi di musica inutile”.

Belen cita Chiara Ferragni: cosa c’è dietro la sua frecciatina?

Nell’intervista Belen Rodriguez ha affrontato temi complessi legati alla vita sotto i riflettori. La conduttrice si è soffermata sulla pressione costante dei media, sulla costruzione dell’identità pubblica e sulle contraddizioni che, in certi casi, possono diventare un boomerang per chi vive di visibilità. Tra le sue riflessioni, non sono mancate considerazioni su alcune protagoniste molto esposte del panorama italiano, come Chiara Ferragni.

A proposito dell’imprenditrice digitale, Belen non ha usato mezzi termini, facendo riferimento con tono schietto al periodo difficile che Ferragni sta attraversando, sia sul piano personale che professionale:

“Bisogna capire che oggi salire è facilissimo, ma è facile anche cadere, più sei in alto e più cadi. Se la tua strategia è mostrare la famiglia felice e poi escono gli altarini, viene meno la coerenza, anche all’interno della coppia. Se tu dichiari di fare cose che non fai, quando cadi ti fai male”, ha dichiarato senza giri di parole.

La conduttrice ha poi evidenziato quanto per lei sia sempre stato fondamentale mostrarsi per ciò che è, senza finzioni. Ha affermato di aver sempre portato con sé il peso della trasparenza e di non aver mai voluto apparire migliore di ciò che realmente è. Secondo Belen, costruire un’immagine artificiale non serve, perché prima o poi la maschera finisce per cadere.