Chiara Ferragni è impegnata con i propri progetti legati al mondo della moda ma non perde occasione per condividere momenti intimi con i propri follower che la seguono attivamente sui canali social. Proprio in una stories Instagram è emerso un qualcosa che ha fatto accendere più di un pensiero in testa ai suoi migliaia di fans.

Chiara Ferragni, ipotesi di riavvicinamento a Fedez

L’influencer sul proprio profilo Instagram ha postato diverse stories che la ritraggono, la prima è un filmato dove lei svela i soprannomi con cui viene chiamata nell’intimità.

A seguito di ciò un utente, come scritto anche da RDS.it ha commentato scrivendo “Patata” ovvero il soprannome che le dava affettuosamente l’ex Fedez e lei ha messo il like. A seguito di quel video ha postato una stories con un messaggio “la Chiara che Vorrei” dove inquadrava il raviolo sorridente, tatuaggio fatto assieme a Fedez.

Queste due situazioni, capitate a distanza di brevissimo tempo, unite alla presunta crisi che Chiara sta vivendo con l’attuale fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, hanno subito permesso ai fan di fantasticare.

Chiara e Fedez, un ritorno insieme è davvero possibile?

Ciò che Chiara ha voluto comunicare via social è molto probabilmente un modo per ricordare il bel periodo vissuto che ha fatto parte della sua vita, oltrechè renderla madre di due bambini.

Secondo noi è molto difficile che i due ritornino insieme ma chissà, il tempo ce lo dirà magari assieme ad altri dettagli interessanti che emergeranno dalle pubblicazioni social.