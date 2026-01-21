Davos 2026, Trump e Macron: tra tensioni commerciali, occhiali da sole e dispute geopolitiche, il botta e risposta continua.

Le tensioni tra Stati Uniti e Francia tornano a far parlare di sé, tra dazi commerciali, mire sulla Groenlandia e battute pubbliche al World Economic Forum di Davos. Il confronto tra Donald Trump ed Emmanuel Macron, tra minacce economiche e ironie sugli occhiali da sole del presidente francese, mostra un rapporto complesso che mescola geopolitica e spettacolarizzazione mediatica.

Trump e Macron sul fronte dei dazi e della Groenlandia

Il rapporto tra Donald Trump ed Emmanuel Macron continua a mostrarsi complesso e a tratti burrascoso, dai toni aspri che non sfuggono all’attenzione internazionale. Dopo le tensioni sull’Ucraina, il nuovo terreno di scontro si estende ora a Groenlandia, Nato e tariffe commerciali. Il tycoon ha annunciato un aumento dei dazi come “rappresaglia” nei confronti dei Paesi che hanno partecipato a esercitazioni militari nell’isola, e tra questi c’è anche la Francia.

Durante il World Economic Forum di Davos, Trump ha ribadito: “Solo gli Stati Uniti possono proteggere la Groenlandia. È per questo che sto cercando negoziati immediati per l’acquisizione” dell’isola, avvertendo che “potete dire di sì e lo apprezzeremo molto, o potete dire no e ce lo ricorderemo”.

Il presidente americano ha inoltre raccontato un aneddoto su Macron, affermando di essere riuscito in soli tre minuti a convincere il leader francese a modificare i prezzi dei farmaci: “Ho detto a Emmanuel che avrebbe dovuto aumentare i prezzi dei farmaci… raddoppierai, triplicherai i prezzi dei farmaci o applicherò dazi del 25%, o del 100% sui vini francesi. Ci ho messo tre minuti a convincerlo”.

“Ecco perché indossa gli occhiali”. Donald Trump senza freni, nuovo attacco a Macron

Oltre ai dazi e alle strategie geopolitiche, il botta e risposta tra Trump e Macron ha assunto toni più leggeri, a partire dai celebri occhiali da sole del presidente francese, diventati virali sul web. Trump li ha presi in giro a Davos: “Ho chiamato Emmanuel Macron, ho ascoltato il suo bellissimo discorso ieri, con gli occhiali da sole, ha cercato di fare il duro”. In realtà, l’accessorio non è un vezzo estetico, ma una necessità medica legata a un’emorragia sottocongiuntivale dell’occhio destro di Macron, un disturbo “completamente innocuo” secondo l’Eliseo.

Il presidente francese, con il suo caratteristico humor, ha ironizzato sul problema: “Sono costretto a indossarli per un po’ di tempo, quindi dovrete sopportarmi così”, e in un’altra occasione ha parlato di un “Occhio di tigre”, riferendosi alla celebre canzone “Eye of the Tiger” come simbolo di determinazione. Tra battute e stoccate diplomatiche, dai dazi alla Groenlandia agli occhiali blu, il confronto tra i due leader continua a far discutere e non sembra destinato a placarsi.