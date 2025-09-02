Rocco Tanica non sarà presente al Festival Terre Tagliamento, l’organizzazione ha infatti ritirato l’invito. L’artista avrebbe dovuto salire sul palco durante la serata finale della manifestazione. Ecco perché è stato escluso.
Perché Rocco Tanica è stato escluso dal Festival Terre Tagliamento? Ecco cosa ha detto
Domenica 28 settembre il musicista e compositore Rocco Tanica avrebbe dovuto salire sul palco del Festival Terre Tagliamento in Friuli.
L’invito è stato però ritirato dall’organizzazione. Il motivo sono le dichiarazioni di Tanica sui social riguardo Israele e la giurista Francesca Albanese: “Francesca è una compagna antisemita che sbaglia.” Al posto di Rocco Tanica ci sarà lo scrittore e artista teatrale Guido Catalano.
Festival Terre Tagliamento, escluso Rocco Tanica: il comunicato dell’organizzazione
Dopo le esternazioni dell’artista Rocco Tanica su Israele e sulla giurista Francesca Albanese, l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento ha deciso di revocare l’invito: “le recenti esternazioni dell’artista, volgari e offensive, nei confronti di Francesca Albanese, sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità. La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone.” Questo si legge nel comunicato.