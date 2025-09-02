L'artista avrebbe dovuto partecipare alla serata finale del festival ma, l'organizzazione ha ritirato l'invito.

Rocco Tanica non sarà presente al Festival Terre Tagliamento, l’organizzazione ha infatti ritirato l’invito. L’artista avrebbe dovuto salire sul palco durante la serata finale della manifestazione. Ecco perché è stato escluso.

Perché Rocco Tanica è stato escluso dal Festival Terre Tagliamento? Ecco cosa ha detto

Domenica 28 settembre il musicista e compositore Rocco Tanica avrebbe dovuto salire sul palco del Festival Terre Tagliamento in Friuli.

L’invito è stato però ritirato dall’organizzazione. Il motivo sono le dichiarazioni di Tanica sui social riguardo Israele e la giurista Francesca Albanese: “Francesca è una compagna antisemita che sbaglia.” Al posto di Rocco Tanica ci sarà lo scrittore e artista teatrale Guido Catalano.

Festival Terre Tagliamento, escluso Rocco Tanica: il comunicato dell’organizzazione

Dopo le esternazioni dell’artista Rocco Tanica su Israele e sulla giurista Francesca Albanese, l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento ha deciso di revocare l’invito: “le recenti esternazioni dell’artista, volgari e offensive, nei confronti di Francesca Albanese, sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità. La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone.” Questo si legge nel comunicato.