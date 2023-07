Perché Selvaggia Lucarelli ce l’ha con Barbara D’Urso?

Da anni, Selvaggia Lucarelli spara sentenze contro Barbara D’Urso. Dopo la sua cacciata da Mediaset, la giornalista ha vuotato il sacco e ha spiegato perché ce l’ha tanto con Carmelita.

Con un lungo articolo sul Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli ha finalmente svelato perché ce l’ha tanto con Barbara D’Urso. La giornalista ha detto la sua sulla cacciata di Carmelita da Mediaset e ha voluto ripercorrere la carriera, spiegando il motivo per cui non ha provato pena per lei. Il fattaccio risale a diversi anni fa, quando Selvaggia stava vivendo un delicato momento personale e suo figlio Leon era ancora piccolo.

Selvaggia ha raccontato:

“Circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l’ultima volta. Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. Lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All’ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide, telefonai in diretta (all’altro programma, ndr) per chiedere che si smettesse di parlare in tv di mio figlio minore”.