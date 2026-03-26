Pericolo gas a Castelluccio Valmaggiore: intervento e evacuazione dell'istituto comprensivo

Il cantiere per la fibra ottica ha accidentalmente danneggiato la rete del gas a Castelluccio Valmaggiore; gli studenti sono stati evacuati e le autorità locali hanno coordinato la messa in sicurezza

Un intervento per la posa della fibra ottica ha provocato la rottura accidentale di una condotta del gas che serve l’intero borgo di Castelluccio Valmaggiore, piccolo centro dei Monti Dauni in provincia di Foggia. La perdita ha generato un intenso odore che si è rapidamente diffuso nell’area circostante e ha reso necessarie misure immediate per la tutela della popolazione, in particolare dei più giovani.

Per precauzione è stato evacuato un istituto comprensivo che ospita oltre cento studenti, poiché la scuola si trova a poche centinaia di metri dal punto in cui è avvenuto il danno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici dell’azienda fornitrice del gas insieme ai tecnici comunali, alla Polizia Locale e ai Carabinieri, coordinati dall’amministrazione locale per contenere il rischio e ripristinare la sicurezza.

Coordinamento dell’intervento e misure di sicurezza

L’azione di emergenza è stata guidata dal vice sindaco Michele Giannetta, che ha disposto la messa in sicurezza dell’area e l’evacuazione dei luoghi potenzialmente esposti. I tecnici specializzati hanno individuato il punto di rottura e, per evitare ulteriori pericoli, hanno interrotto l’erogazione del gas a tutto il paese, procedura di prudenza fondamentale in presenza di una perdita diffusa.

Operazioni sul posto

Le squadre presenti hanno delimitato il perimetro interessato e monitorato la concentrazione di gas con strumenti specifici, garantendo che non vi fossero focolai o rischi di esplosione. Durante le operazioni di verifica e riparazione è stata anche coordinata la gestione del traffico locale e l’assistenza agli sfollati, con l’obiettivo di limitare disagi e garantire il ritorno in sicurezza dei residenti non appena le condizioni lo permetteranno.

Impatto sulla comunità e precauzioni per la popolazione

Il borgo, che conta circa 1.100 abitanti, ha vissuto momenti di preoccupazione con la chiusura temporanea di servizi e la necessità di evacuare un polo scolastico. Le autorità hanno invitato la cittadinanza a rispettare le indicazioni di sicurezza, evitando l’uso di fiamme libere e strumenti che possano generare scintille, e a non rientrare nelle aree interdette fino all’esito delle verifiche tecniche.

Effetti immediati e comunicazione

Oltre all’evacuazione dell’istituto comprensivo, è stata attivata la comunicazione verso le famiglie e i residenti per aggiornamenti continui sulla situazione. Le operazioni di chiusura dell’erogazione e di riparazione della condotta sono pratiche standard, ma richiedono tempi e controlli accurati per garantire che il ritorno alla normalità avvenga senza rischi residui.

Responsabilità dei cantieri e prevenzione futura

L’incidente sottolinea l’importanza di una programmazione attenta e di mappe delle reti aggiornate prima di avviare scavi per lavori infrastrutturali come la fibra ottica. La presenza di servizi sotterranei richiede il rispetto di procedure di sicurezza, l’impiego di metodologie come lo scavo a ridotta profondità e l’uso di strumenti di individuazione per evitare danneggiamenti alle reti esistenti.

Inoltre, è essenziale una collaborazione efficace tra imprese appaltatrici, gestori delle reti e amministrazioni locali per definire piani di emergenza e formazione del personale. Interventi preventivi e controlli accurati riducono il rischio di incidenti e limitano l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini quando si realizzano opere pubbliche.

Prossime fasi e rassicurazioni

Dopo l’individuazione del guasto, i tecnici procederanno con la riparazione della condotta e con una serie di test per verificare l’assenza di perdite residue prima di ripristinare l’erogazione del gas. Le autorità locali continueranno a fornire aggiornamenti ai residenti e alla comunità scolastica, coordinando il rientro progressivo nelle abitazioni e nelle strutture pubbliche solo dopo le opportune certificazioni di sicurezza.

La vicenda evidenzia come, in situazioni di emergenza, la rapidità dell’intervento e la cooperazione tra istituzioni e tecnici siano determinanti per contenere i rischi e tutelare la collettività; al tempo stesso richiama l’attenzione sull’importanza di procedure preventive nei cantieri che attraversano reti di servizi essenziali.