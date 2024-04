Personal trainer investito da un'auto mentre pedalava in bici: è in gravi co...

Fabrizio Iacorossi, rinomato personal trainer che conta tra i suoi clienti anche la premier Giorgia Meloni, è stato ricoverato d’urgenza presso un ospedale di Roma. L’incidente è avvenuto lungo la via Litoranea, tra Roma e Pomezia, mentre Iacorossi si trovava in bicicletta ed è stato investito da un’auto.

Personal trainer ricoverato: quando è avvenuto l’incidente?

L’incidente che ha visto coinvolto Fabrizio Iacorossi ha avuto luogo sabato 30 marzo, poco prima delle 12:30. Il 44enne è stato immediatamente trasportato in eliambulanza al San Camillo in codice rosso, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenute pattuglie della Polizia Locale e i Carabinieri per gestire la situazione. L’autista coinvolto nell’incidente, il cui test sull’alcol è risultato negativo, si è fermato immediatamente per prestare soccorso a Iacorossi. Le autorità competenti hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La moglie: “Lotta come tu sai fare”

Noemi, la moglie di Fabrizio Iacorossi, ha scritto in un post su Instagram dedicato al marito: “Che ti amo lo sai, ma che mi saresti mancato così tanto solo dopo poche ore che non ti posso sentire non l’avresti mai immaginato, mi manchi come l’aria. Ti prego lotta come solo tu sai fare perché noi senza te siamo niente”.