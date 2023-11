Perugia, ex animatore evade dai domiciliari: il padre lo denuncia

L'ex animatore 33enne era ai domiciliari per abuso su minore. A denunciare la sua evasione è stato il padre, ex carabiniere

A Perugia un ex animatore 33enne, accusato di violenza sessuale su una bambina di 6 anni, evade dagli arresti domiciliari. Il padre, un ex carabiniere, lo denuncia alle forze dell’ordine.

Le accuse all’ex animatore

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari, accusato di abusi su una bambina di 6 anni adescata in una struttura ricettiva di Perugia. Inoltre, in possesso dell’ex animatore, era stato trovato del materiale pedopornografico.

Il 33enne era già stato indagato per violenza sessuale su minori nel 2019. Dal 2020 esisteva nei suoi confronti il divieto di avvicinarsi a plessi scolastici pubblici e privati. Comunque era riuscito ad ottenere il lavoro da animatore semplicemente inviando una mail all’hotel, candidandosi per il ruolo.

La denuncia del padre dell’uomo

In seguito alla denuncia di violenza sessuale, il 33enne era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo tramite braccialetto elettronico. Sarebbe però evaso per alcuni giorni e a denunciarlo alle forze dell’ordine è stato il padre, ex carabiniere.

L’ex animatore è poi ritornato nella sua abitazione, ma ora a suo carico pende anche una denuncia per evasione dai domiciliari.