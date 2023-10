Un professore di un istituto di Pesaro è stato denunciato da 5 delle sue studentesse, che lo hanno accusato di violenza sessuale e molestie.

Il pesante scandalo arriva dall’Istituto “Benelli” di Pesaro, dove un professore di 57 anni è stato accusato da cinque alunne di averle accarezzate e toccate in classe. Nello specifico, l’imputazione è di violenza sessuale nei confronti di quattro allieve, mentre per una quinta si parla di molestie. Ieri – mercoledì 11 ottobre – si è tenuta l’udienza preliminare.

Gli episodi risalgono alla fine del 2021, quando le ragazzine avevano tutte tra i 16 e i 17 anni. Stando alle accuse, il prof., trovandosi alle spalle delle studentesse, avrebbe allungato repentinamente le mani per accarezzarle sulla testa, spalle e schiena fino al sedere.

Le cinque minorenni hanno raccontato tutto prima in famiglia, per poi rivolgersi alla procura. Nel settembre scorso, si è svolto l’incidente probatorio, con le ragazze che hanno confermato le dichiarazioni iniziali. Queste le parole di Pia Perricci, assistita di due ragazzine:

«Queste alunne si sono sentite violate nella loro intimità, nella loro moralità, nel loro diritto allo studio al punto tale che le stesse successivamente agli eventi, quando il docente entrava nell’aula, loro si allontanavano dall’aula. Spero che venga data una pena esemplare perché in una scuola non possono e non devono verificarsi di tali situazioni».