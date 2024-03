Petroliera salva migranti: tre persone cadute in mare, disperse

Tre migranti sono caduti in mare questa notte, in acque internazionali, durante il trasbordo dalla barca di circa 12 metri alla nave cargo petroliera “Vault”

Nella notte, durante il trasbordo dalla barca di circa 12 metri alla nave cargo petroliera Vault, tre persone sono finite in acqua e non è stato possibile recuperarle.

Le operazioni di salvataggio dei migranti

L’equipaggio della nave cargo ha soccorso una carretta con a bordo 139 migranti, fra cui una donna, partiti da Sabratha in Libia. Tuttavia, durante le operazioni di salvataggio, avvenute durante la notte, tre persone sono finite in acqua e non è stato possibile recuperarle.

I 139 migranti sono stati poi trasbordati sulla motovedetta Cp319 della guardia costiera che li ha sbarcati nel molo Favarolo a Lampedusa.

L’ intero gruppo, portato all’hotspot di contrada Imbriacola è composto da migranti provenienti da: Pakistan, Bangladesh, Siria, Mali, Guinea, Etiopia ed Eritrea.

Le testimonianze dei migranti sopravvissuti alle operazioni di salvataggio

Al vaglio degli inquirenti, le testimonianze dei sopravvissuti per ricostruire la dinamica dei fatti del tragico evento avvenuto nella notte. Molti dei migranti hanno già riferito di aver pagato da 3 mila a 7 mila dollari per imbarcarsi sul natante.

I migranti dispersi nelle acque internazionali negli ultimi giorni

È il terzo episodio, e i dispersi salgono a 5, compresa una bimba di 15 mesi del Camerun e un 15enne della Guinea, nell’arco di 3 giorni.