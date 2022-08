Il Governo Draghi sta lavorando a un piano per il razionamento del gas in Italia: quali sono le principali misure previste?

Piano per il razionamento del gas in Italia: quali sono le misure sul tavolo del Governo? L’esecutivo di Mario Draghi sta valutando diverse iniziative che spaziano dallo smart working nella Pubblica Amministrazione al riscaldamento.

Piano per il razionamento del gas in Italia

Dallo smart working per i dipendenti pubblici alle insegne dei negozi spente dopo le 23 e al riscaldamento da accendere 15 giorni dopo e per un’ora e un grado in meno. Sono alcune delle principali misure al vaglio del Governo rispetto al piano di risparmio energetico sul quale l’esecutivo è al lavoro mentre l’Europa sta lavorando sul price cap. Per varare le misure, tuttavia, persiste il problema delle risorse da usare per finanziare le iniziative.

Risorse che dovrebbero essere ricavate dalla tassa sugli extraprofitti delle aziende dell’energia che, tuttavia, ha portato nelle casse dello Stato solo 1 dei 10 miliardi previsti. Proprio per questo motivo, sono sempre di più le forze politiche che chiedono di procedere con lo scostamento di bilancio.

Il piano di risparmio energetico dovrebbe essere varato entro la prossima settimana mentre è attesa entro i primi giorni di settembre la proroga per gli sconti sulle accise che verranno estesi fino al 5 ottobre.

Quali sono le misure sul tavolo del Governo

Per quanto riguarda le misure che il Governo Draghi sta valutando di inserire nel piano di risparmio energetico, La Repubblica le ha riassunte nel seguente modo: