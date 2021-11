Scontro in diretta TV tra Matteo Bassetti e Ugo Mattei: l'infettivologo non accetta l'attacco del giurista e abbandona il collegamento in diretta

Scontro in diretta TV tra Matteo Bassetti e Ugo Mattei: cosa è accaduto

Il professore e primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti era collegato via remoto con lo studio di “Piazzapulita“, in contemporanea con il giurista Ugo Mattei.

Dopo un attacco da parte di quest’ultimo Bassetti si infastidisce, si toglie l’auricolare e abbandona il collegamento.

Scontro in diretta TV tra Matteo Bassetti e Ugo Mattei: le parole del giurista

Tutto è iniziato con lo scontro tra lo stesso Bassetti e Alberto Contri del comitato No Green pass. Contri aveva a sua volta accusato l’infettivologo di aver raccontato “frottole nei mesi passati” sui vaccini anti covid a mRna, parlando di “conflitto d’interesse” con Pfizer.

A questo punto è intervenuto Mattei, che ha rincarato la dose: “La pubblicità di quanto è bravo Bassetti dobbiamo sentire. Questo qui è un signore che chiaramente ha cambiato mestiere, va in televisione, fa il divulgatore propagandista di una certa linea, quella che il vaccino sia l’unica soluzione possibile. Questo è il punto”

Scontro in diretta TV tra Matteo Bassetti e Ugo Mattei: la reazione dell’infettivologo

Bassetti ha preferito non rispondere alla provocazione e, visibilmente infastidito, si è limitato a salutare lo studio prima di abbandonare il collegamento.

Mattei a quel punto commenta così: “Ecco, ne abbiamo mandato via uno e già incomincia ad andare meglio.” Ma viene subito fermato dal conduttore Corrado Formigli: “Allora sa cosa facciamo? Se dice che così si sta meglio, saluto anche lei“.