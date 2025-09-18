Dopo essere stato per un periodo nella sezione protetta del carcere di Verona, Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, è stato aggredito a pugni da un altro detenuto.

Era l’11 novembre del 2023 quando Filippo Turetta uccise, con 75 coltellate, l’ex fidanzata Giulia Cecchettin.

Per questo femminicidio, il giovane è stato condannato all’ergastolo. Arriva ora la notizia che nel mese di agosto, Turetta è stato aggredito a pugni da un altro detenuto all’interno del carcere veronese di Montorio. Era stato lo stesso Filippo Turetta a informare i suoi legali che sarebbe stato traferito dalla terza sezione, quella protetta, alla quarta, dove ci sono i reclusi comuni e dove, il “codice d’onore interno” non vede di buon occhio chi ammazza le donne, le violenta, abusa su minorenni o collabora con la giustizia.

Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato picchiato in carcere da un altro detenuto lo scorso mese di agosto. Da quanto si apprende, il detenuto in questione è stato traferito in cella di isolamento per 15 giorni. L’uomo, alcuni giorni prima dell’aggressione, avrebbe espresso il suo disappunto per la presenza di Turetta. Dopo i 15 giorni di isolamento, il detenuto è stato spostato in una cella singola che, però, era stata bruciata da chi c’era in precedenza. A questo punto il detenuto avrebbe chiesto il trasferimento, rifiutandosi di mangiare, bere e di prendere i farmaci a lui prescritti.