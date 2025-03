Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, sotto indagine per favoreggiamento

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, sotto indagine per favoreggiamento

Svolta nel caso di Pierina Paganelli, 79enne uccisa a Rimini nel 2023: la nuora Manuela Bianchi è indagata per favoreggiamento.

Svolta nel caso di Pierina Paganelli, 79enne uccisa a Rimini nel 2023: la nuora Manuela Bianchi è indagata per favoreggiamento. Secondo la Procura, dopo aver parcheggiato nel garage, avrebbe visto Louis Dassilva, attualmente in carcere per l’omicidio, che le avrebbe riferito del cadavere di Pierina.

Pierina Paganelli: la nuora Manuela Bianchi indagata per favoreggiamento

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, è stata convocata oggi, martedì 4 marzo 2025, in Procura a Rimini per essere interrogata sull’omicidio della suocera. L’interrogatorio, iniziato alle 9 del mattino, si è svolto con la presenza del legale Nunzia Barzan e del consulente criminalista Davide Barzan. Le domande vertevano sulla mattina del 4 ottobre 2023, giorno del ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli.

La Procura sostiene che, prima della scoperta del cadavere, Bianchi avrebbe incontrato Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio e presunto amante della donna, attualmente in carcere. Bianchi, però, ha dichiarato di non ricordare cosa accadde nei quattro minuti precedenti il ritrovamento, un vuoto nella testimonianza che ha suscitato sospetti di favoreggiamento.

“Penso che mi abbia sempre raccontato la verità, però non posso garantire dove non vedo. Mia sorella ha sempre detto di essere convinta delle cose che ha raccontato e che avrebbe detto la verità fino in fondo. Io le credo fermamente. Continuo ad avere fiducia fino alle prove definitive contrarie e, nel caso in cui mi avesse mentito, sarò arrabbiato con lei“, ha dichiarato il fratello della donna, Loris Bianchi.

L’omicidio di Pierina Paganelli nel 2023

Pierina Paganelli, ex infermiera, è stata ritrovata senza vita nel garage della sua abitazione in via del Ciclamino a Rimini il 4 ottobre 2023. Il corpo è stato scoperto intorno alle 8:30 del mattino dalla nuora, Manuela Bianchi. Le indagini iniziali si sono focalizzate su Louis Dassilva, vicino di casa e presunto amante di Bianchi, che è stato arrestato nel luglio 2024 con l’accusa di omicidio.