Pierluigi Gollini in lutto: nonno morto investito mentre andava in bici

"Sono felice del ricordo che porterò per sempre nel mio cuore", scrive Pierluigi Gollini, in lutto per la perdita del nonno.

Dopo aver mandato il proprio augurio a De Rossi, ricoverato a causa del Covid, il mondo del calcio si stringe attorno a Pierluigi Gollini, il famoso portiere dell’Atalanta, in lutto per la perdita del nonno, al quale ha dedicato un commovente post sui suoi social.

Pierluigi Gollini in lutto

Ha commosso compagni, avversari e tifosi il post che Gollini ha pubblicato sul suo profilo Instagram. È un ultimo saluto a suo nonno Romano, una dedica piena d’amore indirizzata al nonno, che un tragico destino ha portato via per sempre. Il suo ricordo però resta vivo e il portiere della Dea lo ha sottolineato. Dopo aver ripercorso alcuni splendidi momenti vissuti insieme, ha scritto: “Sono felice del ricordo che porterò per sempre nel mio cuore“.

Romano Caselli, 84 anni, è stato travolto da un’auto a San Vincenzo di Galliera, nel bolognese. L’uomo alla guida della sua Opel Corsa è rimasto illeso, ma per il nonno di Pierluigi Gollini l’impatto è stato fatale. I soccorsi del 118 sono prontamente arrivati sul posto, ma per l’uomo purtroppo non c’era già più niente da fare.

“R.I.P NONNO. Sei stato il primo sportivo della famiglia, ciclista per una vita, hai percorso non so quante centinaia di migliaia di KM e te ne sei andato proprio così, investito sulla tua bici, a 100 metri da casa tua, la vita purtroppo è anche questa, infame. Mi ricorderò sempre quando mi tenevi i tempi che facevo intorno alla casa e mi dicevi che andavo forte e che ero spericolato! Così come mi ricorderò sempre tutte le volte che ti emozionavi e non riuscivi a parlare al telefono parlando dei miei traguardi, delle partite, ti ho fatto piangere(di gioia) tanto in questi anni. So che ero il tuo orgoglio e di come indossavi sempre tutte le polo di rappresentanza delle squadre in cui ho giocato! Ed è per questo che sono felice del ricordo che porterò per sempre nel mio cuore”. Così ha scritto il portiere.