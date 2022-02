Pietro Benfatto morto a 17 anni: si è schiantato contro una casa con l’auto dei genitori

Pietro Benfatto è morto a 17 anni dopo essersi schiantato in auto contro il cancello di una casa: stava guidando l'auto dei genitori.

Tragedia a Legnaro, comune in provincia di Padova, dove Pietro Benfatti è morto a 17 anni dopo essersi messo alla guida dell’auto dei genitori ed essersi schiantato contro le recinzioni di un’abitazione. Sul caso è stato aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di incauto affidamento.

Pietro Benfatto morto

Secondo quanto ricostruito, nella serata di sabato 5 febbraio 2022 i genitori del giovane avevano infatti prestato la loro auto ad uno degli amici del figlio con il patto che a guidare sarebbe stato sempre un maggiorenne. Alle 4 del mattino, invece, qualcuno ha lasciato che il minorenne senza patente salisse a bodo dell’auto da solo per tornare a casa. Dietro di lui c’erano altre macchine in cui viaggiavano gli amici, tutti nella stessa direzione, che hanno assistito all’incidente.

La vettura ha infatti sbandato e sfondato il cancello di un’abitazione, si è ribaltata e ha infine terminato il volo contro il muro di una casa. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Pietro, per cui non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. I sanitari del 118, allertati dagli amici, hanno infatti constatato la gravità delle ferite riportate che hanno vanificato ogni loro tentativo di rianimazione.

Pietro Benfatto morto: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia stradale di Piove di Sacco che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sui fatti è stata aperta un’indagine per incauto affidamento, una violazione del Codice della strada che punisce chi affida la macchina a persone minorenni o senza patente. La salma del giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria che valuterà l’opportunità di eseguire l’autopsia sul corpo del giovane per escludere l’assunzione di droghe.