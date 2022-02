Pillola anti Covid Paxlovid, quando sarà distribuita alle diverse regioni?

La pillola anti Covid Paxlovid è stata distribuita alle diverse Regioni a partire dalla data dello scorso 4 febbraio dopo il si di Ema ed Aifa

Sulla pillola anti Covid Paxlovid c’è una domanda che si fanno in molti: quando sarà distribuita alle diverse regioni? Ed è una domanda legittima e di facile risposta: è già arrivata, almeno nella più parte di esse. Il farmaco forse finora più efficace nella lotta al covid severo è infatti arrivato in Italia a fine gennaio ed è in distribuzione agli eneti di governo secondario dal 4 di febbraio.

La pillola anti Covid Paxlovid è già in distribuzione alle Regioni

La distribuzione alle Regioni e alle Province autonome italiane è partita da uno stock iniziale di 11.200 trattamenti dell’antivirale Paxlovid. Questo perché la pillola anti-Covid sviluppata da Pfizer ha già ricevuto il via libera dall’Agenzia Europea del Farmaco.

Il contratto fra il Commissariato di Figliuolo e la Pfizer: 600mila dosi per il 2022

La consegna in questione è ambito di un contratto stilato fra la struttura commissariale di emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo e la casa farmaceutica Usa.

Cosa prevde questo contratto? La fornitura di 600mila trattamenti in tutto durante il 2022, progressivamente distribuiti alle Regioni, quando saranno disponibili, in base alle indicazioni del Ministero della Salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Il primo paziente italiano trattato con il Paxlovid è stato un degente dello Spallanzani

Il primo paziente trattato con il Paxlovid era un degente dell’ospedale Spallanzani di Roma e nelle ore a seguire la mattinata del 4 febbraio centinaia di trattamenti sono cominciati ad arrivare alle Regioni, a partire da Lazio, Lombardia, Toscana e Sicilia.