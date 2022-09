Piotta, morto il fratello: il commovente messaggio d’addio sui social

Il Piotta ha perso suo fratello Fabio, a cui ha dedicato uno straziante post via social.

Il rapper romano Piotta, all’anagrafe Tommaso Zanello, ha scritto un commovente post per dire addio a suo fratello, Fabio Zanello, scomparso nelle scorse ore.

Sui social il rapper gli ha dedicato un commovente messaggio d’addio prendendo ispirazione da una delle sue più famose pubblicazioni, Attraverso Il Bardo. Testi Tibetani Viaggio Dopo Morte. “Per molti eri il Professore. Per tutti eri Fabio. Solo per me eri il mio fratellone. Fai buon viaggio attraverso il Bardo. Con tutto l’amore che posso!”, ha scritto Tommaso Zanello. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso le loro condoglianze per questa grave perdita.

Suo fratello aveva solamente 59 anni.

Chi era Fabio Zanello

Classe 1963 Fabio Zanello si era laureato in lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. Aveva condotto studia sia in Italia che all’estero e si era interessato ai testi di René Guénon, Ananda C. Coomaraswamy e Titus Burckhardt. La sua scomparsa risalirebbe ai primi di agosto ma il fratello Tommaso ha atteso alcune settimane prima di condividere il suo straziante dolore con il pubblico.