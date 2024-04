Pippo Franco da tanto tempo ormai non si fa più vedere con programmi comici come un tempo: i motivi e la rottura con la Rai

Molto lunga l’assenza di Pippo Franco nelle trasmissioni televisive: svelata tutta la sua rabbia nei confronti della Rai.

I motivi della rottura di Pippo Franco con la Rai

L’attore e conduttore ha criticato duramente la scelta di omettere uno dei suoi programmi più importanti della storia della tv italiana: ecco svelato il motivo per la grave mancanza nel format andato in onda sulla Rai per celebrare i 70 anni della Tv pubblica.

Le parole di Pippo Franco nei confronti della Rai

Pippo Franco ha definito la scelta della Rai di non nominare il Bagaglino come una “damnatio memoriae”.

«Non nominare un programma che ha fatto 14 milioni di ascolti per 23 anni è stato uno scempio. evidentemente non era abbastanza per coloro che hanno deciso di mettere una pietra tombale su un avvenimento e un evento che invece tuttora è vivo».

La critica di Pippo Franco nei confronti della televisione di oggi