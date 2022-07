Pippo Franco, il figlio Gabriele attacca: “Il mio vecchio sta bene”

Il figlio di Pippo Franco, Gabriele ha fatto sapere su Instagram che le condizioni di salute del padre non sono gravi.

Alla luce delle notizie che si sono diffuse in queste ultime ore sul comico di Pippo Franco, sono arrivate le dure critiche da parte del figlio Gabriele Pippo. Attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram il giovane ha puntato in particolare il dito contro i giornalisti per come è stato gestito il flusso di notizie sul ricovero del padre: “Ma quanto vi piace farvi prendere in giro?”, ha chiesto con tono polemico.

Pippo Franco, Gabriele sulle condizioni del padre: “Sta bene”

Gabriele Pippo parlando delle condizioni di salute del padre ha spiegato: “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete Fantastici […] Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea!”.

Ha poi aggiunto: “Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto”.

Gabriele Pippo: “Il mio vecchio sta bene”

Classe 1940 Pippo Franco è stato a lungo mattatore del Bagaglino. Oltre a Gabriele è anche di padre altri due figli, Simone e Tommaso. Simone è nato dalla relazione con Laura Troschel. Gabriele e Tommaso sono nati invece dall’attuale moglie Piera Bassin.