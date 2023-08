Piqué, in discoteca urlano il nome di Shakira e lui si infuria: "Non siete n...

Serata in discoteca con risvolti inaspettati per Gerard Piqué. La folla ha urlato il nome di Shakira e lui si è infuriato. Il video del momento è diventato virale, ma in molti hanno preso le parti del calciatore.

Piqué: in discoteca urlano il nome di Shakira e lui si infuria

Giorni fa, Gerard Piqué ha pensato di trascorrere una serata di puro divertimento presso la discoteca Fitz di Madrid. Il calciatore, però, non si aspettava che la folla, quasi in massa, fosse fan dell’ex compagna Shakira. Il coro che è partito quando Piqué ha preso il microfono ne è stata la dimostrazione: “Shakira, Shakira“. Gerard si è infuriato e ha replicato a modo suo.

La replica di Gerard Piqué

Piqué, visibilmente stranito, ha guardato la folla urlare il nome di Shakira. Poi, ha preso il microfono e ha tuonato:

“Silenzio. Io sono campione del mondo e voi non siete nessuno“.

Gerard si è giustamente infuriato e ha chiesto ai fan di smettere di urlare il nome dell’ex compagna nonché madre dei suoi due figli.

L’intervento di Casillas peggiora la situazione

Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola, presente anche lui in discoteca, ha deciso di intervenire. Ha preso il microfono e ha chiesto al dj di lanciare Waka Waka, l’inno dei Mondiali del Sudafrica del 2010 vinti dalla Spagna. Considerando che la canzone è cantata proprio da Shakira, Casillas non ha fatto altro che peggiorare la situazione.