Pistoia, ritrovate le ceneri del piccolo Manuel morto a 4 anni: l’appello dei genitori ai ladri

Sono state ritrovate le ceneri del piccolo Manuel, morto di tumore a 4 anni.

L’urna che conteneva i resti del bambino era stata rubata da dei ladri che si erano intrufolati nell’appartamento dei suoi genitori.

Le ceneri di Manuel Cianferoni, rubate nel pomeriggio di martedì 20 dicembre, sono state ritrovate dopo l’appello diffuso dai genitori del bimbo nel 2015 all’età di appena 4 anni. L’urna contenente i resti del piccolo è stata rinvenuta a Candeglia, in provincia di Pistoia, poco distante dall’abitazione dalla quale era stata sottratta.

Alla luce delle ricostruzioni effettuate, i ladri erano entrati nella casa dei genitori del bambino, morto per un tumore al cervello, e avevano rubato l’urna realizzata in ottone. Quel furto, per i coniugi, è stato un duro colpo da sopportare e, per questo motivo, hanno deciso di rivolgere un accorato appello ai ladri. Hanno chiesto che venisse loro restituito l’unico oggetto che ancora li legava al figlio prematuramente scomparso.

Fortunatamente, la polizia ha recuperato le ceneri in tempo record: erano, infatti, state abbandonate a poche centinaia di metri dalla casa svaligiata.

Le forze dell’ordine sono state allertate da alcuni passanti che hanno visto l’oggetto abbandonato a bordo strada.

L’appello dei genitori ai ladri

“È tutto quello che ci rimane di lui, vi prego di riportarcelo”, avevano detto la mamma e il papà di Manuel dopo il furto.

La mamma del piccolo, in particolare, aveva dichiarato: “Mio marito è stato il primo a entrare e subito si è accorto che qualcosa non tornava.

Ha visto una borsa per terra in salotto e si è diretto in camera da letto trovandola a soqquadro. Poi la teca aperta e dentro non c’era più niente. Hanno rubato anche i giochini di mio figlio, eroi della Marvel che erano custoditi nella teca. Chiediamo che chiunque sia entrato a casa nostra possa in qualche modo farci riavere le ceneri di nostro figlio. Non è possibile rubare un’urna mortuaria, un valore inestimabile per noi”.