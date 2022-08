PlayLover Academy: l’autostima al centro della “strategia sentimentale”

I corsi che l’accademia mette a disposizione non creano false speranze e non fanno promesse.

La PlayLover Academy è l’accademia tutta italiana che, senza fare false promesse, insegna ai suoi studenti come migliorare le loro capacità comunicative, sia online sia offline, con lo scopo d’infondere loro la sicurezza necessaria per farsi avanti con le donne e fargli capire che in campo sentimentale niente è irraggiungibile come sembra.

L’autostima è il fulcro dell’accademia fondata nel 2016 da Christian Pozza e Stefano Mozzicato, che hanno unito i loro interessi e hanno creato corsi motivazionali per la crescita dell’autostima, adatti a tutte le tasche e particolarmente rivolti all’universo maschile.

In un’era in cui il l’orientamento sessuale non è più l’uno o l’altro, in cui le vedute sociali si allargano e si adattano a una realtà più ampia in continuo e repentino sviluppo, tenere in piedi un’accademia di seduzione rivolta maggiormente ai ragazzi che desiderano approcciarsi alle ragazze, può forse risultare un’ardua impresa.

L’offerta dell’accademia al servizio della crescita dell’autostima

Questo parrebbe, però, non essere il caso della PlayLover Academy, che riscuote successo con i servizi più diversi reperibili sul web:

un sito completamente dedicato a raccontarsi , dove la vision, la mission e i valori, seppur non da tutti condivisi, sono esposti esaustivamente online;

un canale YouTube con seguito di più di 100.000 iscritti, con una miriade di video tutorial e pubblicitari che raggiungono anche il milione di visualizzazioni;

i corsi dal vivo, compresi nell'offerta dell'accademia, si tengono in Italia e con questo tipo di servizio si offre la possibilità di migliorare nella conoscenza dal vivo;

le consulenze a distanza sono, invece, fruibili esclusivamente online attraverso lezioni via Skype oppure chiamate telefoniche. Questo tipo di servizio è adatto per migliorare nella conoscenza online, per uscire dalla fatidica friendzone, per riconquistare una ex e molto altro ancora;

i corsi digitali, tutti online, sono invece fruibili quando si desidera, e ogni corso copre una specifica area tematica: dalla conoscenza fino al primo contatto, primo appuntamento, conoscenze online, etc.

Come affermano i fondatori dell’accademia “i corsi in presenza sono utili per capire che i limiti sono nelle nostre teste”. Per coloro che hanno il timore d’intraprendere anche solo una conversazione, questo tipo di corso può essere un toccasana.

Le consulenze a distanza, costruite ad hoc per ogni partecipante al corso, forniscono agli studenti un programma personalizzato per gestire le più diverse situazioni e dinamiche, come ad esempio la semplice creazione di un profilo su una dating App, per poi conoscerla al meglio e farne un corretto utilizzo.

L’obiettivo della PlayLover Academy: abbattere i giudizi sociali

L’autostima personale non è determinata esclusivamente dai fattori individuali interiori, ma è anche l’ambiente in cui si vive ad avere una grande influenza in merito, contribuendo a dare una struttura solida, o meno, all’individuo.

La PlayLover Academy, a tale proposito, vuole essere un’accademia che si rivolge a tutti coloro che, lontani dai giudizi sociali, si scrivono ai loro corsi con la consapevolezza di avere bisogno di un aiuto concreto per consolidare la loro autostima e avere così la possibilità di intrattenersi in conversazioni apparentemente impossibili.

I corsi che l’accademia mette a disposizione non creano false speranze e non fanno promesse, ma danno bensì la possibilità, acquisendo più consapevolezza delle proprie capacità, di avere più chance per conoscere ragazze nuove, tra le quali potrebbe esserci quella giusta per una relazione duratura.