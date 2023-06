Pnrr in Italia: i termini. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati al nostro Paese sono suddivisi in più scadenze che arrivano fino al 2026. Ecco di seguito le date.

Le scadenze nel 2023

20 maggio 2023: l’Italia ha presentato il Repower Eu che al momento prevede fondi per 2,7 miliardi. Si attende il via libera della Commissione Ue alla terza rata di finanziamenti del Pnrr. La rata ammonta a 19 miliardi ed è condizionata al raggiungimento di 55 scadenze. Con la terza rata il nostro Paese ha già ottenuto il 60% delle risorse del Piano.

6 giugno 2023: proseguono i lavori a Palazzo Chigi. Domani il ministro Raffaele Fitto incontrerà gli ultimi governatori di Regione e nei prossimi giorni si terrà la discussione – richiesta dalle commissioni competenti – in Parlamento sulla terza relazione semestrale al Pnrr realizzata dal Governo e trasmessa alle Camere.

30 giugno 2023: sta per scadere la quarta rata del Pnrr. Per ottenere questa parte si devono raggiungere almeno 27 scadenze, rappresentate da 20 traguardi e 7 obiettivi per un importo pari a 16 miliardi di euro. Le date avranno tempistiche diverse nel caso in cui l’Italia sarà rivista in linea con le modifiche del Piano.

31 agosto 2023: è il termine per presentare modifiche al Repower Eu e al Pnrr.

Le rate successive

Le rate a venire saranno così suddivise: la quinta (18 miliardi) dovrebbe arrivare entro il 31 dicembre 2023, la sesta (11 miliardi) entro il 30 giugno 2024, la settima (18 miliardi) entro il 31 dicembre 2024, l’ottava (11 miliardi) entro il 30 giugno 2025, la nona (13 miliardi) è prevista per il 31 dicembre 2025, la decima (18,1 miliardi) entro il 30 giugno 2026. Sempre al 30 giugno 2026 è fissata la scadenza del Pnrr italiano.