Maria Elena Boschi e Nicola Cesari sono stati insieme?

Era stata la stessa Maria Elena Boschi a rivelare di essere stata “brava” a vivere una storia d’amore importante senza lasciar trapelare l’identità del fidanzato, che però secondo indiscrezioni sarebbe un uomo impegnato in politica…

Tante le ipotesi circolate a proposito dell’identità del fidanzato di Maria Elena Boschi. Secondo indiscrezioni si sarebbe trattato di un ex volto del Grande Fratello, un imprenditore, un avvocato di Grosseto, un attore. L’ultima voce in circolazione avrebbe voluto che fosse il sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari, il quale ha risposto: “Gli unici che ho desiderato sono i funghi.”

Insomma, aleggia ancora mistero sull’identità del compagno di Maria Elena Boschi mentre il suo ex, Tomaso Romoli, ha parlato della loro storia d’amore, naufragata quando i due avevano appena 20 anni. “Lei era la ragazza più sveglia dell’Università, già allora era chiaro che aveva la stoffa per superare le altre.

È stata una bella storia, la nostra. La nostra storia è finita come finiscono tante storie a vent’anni. Perché ci si scopre diversi, perché alla fine le strade divergono. Insomma nessuna tragedia. Siamo rimasti in buoni rapporti”, aveva dichiarato l’ex della Boschi, che per il momento ha preferito ancora tacere sull’identità dell’uomo misterioso al suo fianco. Di chi si sarà trattato? Sui social continuano a spuntare ipotesi, ma per il momento ancora nessuna ha trovato precise conferme.