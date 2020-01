Il messaggio che Virginia Saba ha dedicato al fidanzato è commovente: la dedica è stata pubblicata sui social dopo le dimissioni di Di Maio.

Virginia Saba, poco dopo le dimissioni da capo politico di M5s di Luigi Di Maio, ha pubblicato su Facebook una dedica al fidanzato. Parole dolci e tenere che hanno commosso gli utenti del web. Dal canto suo, anche l’ex capo politico grillino aveva ringraziato la fidanzata per essergli stata vicino in un momento molto difficile. La giornalista sarda, quindi, ha corredato il suo pensiero al video delle dimissioni registrato a Roma nella serata di mercoledì 22 gennaio. Un gesto inaspettato ma sicuramente piacevole. Quello che è successo dopo è sconvolgente.

Dimissioni Di Maio, messaggio Virginia Saba

“Infinita stima per Luigi, ed infinito amore, perché è l’uomo migliore che potessi incontrare”, questo è il primo commento di Virginia Saba dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. La giornalista ha pubblicato il video con il discorso del fidanzato e ha inserito una dedica molto commovente. “Basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso in questo suo discorso per capire quanto è bello quando la politica si riempie allo stesso tempo di concretezza e virtù – ha aggiunto Virginia -.

Virtù, presupposto essenziale per chiunque voglia dedicarsi al bene comune”. Infine, Virginia ha voluto augurare il meglio “al Movimento, e a tutti quei cittadini di buona volontà che sanno cosa sia anteporre l’interesse di tutti ai propri egoismi e da tempo lottano per questo. Mai lasciare i sogni a metà. Coraggio“.

Baci, coccole e tenerezza in auto

Subito dopo l’addio al ruolo di capo politico in M5s, Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono ritrovati in auto per scambiarsi baci, coccole e tanta tenerezza. D’altronde, il ministro aveva ribadito che Virginia “mi è stata vicina in un periodo molto difficile”. Dunque adesso ci sarà più tempo per stare insieme.