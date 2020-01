Dopo le numerose proteste dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio sembrerebbe deciso a rassegnare le proprie dimissioni.

Luigi Di Maio verso le dimissioni da leader del Movimento 5 Stelle. In base ai recenti rumors, infatti, il leader grillino sarebbe pronto a fare questo importante annuncio alle ore 17 di mercoledì 22 gennaio, dopo la riunione con i ministri e i viceministri pentastellati in programma in mattinata.

M5s, in arrivo le dimissioni di Di Maio

Dopo le varie richieste dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, Di Maio sembrerebbe deciso a rassegnare le proprie dimissioni. Il capo politico e ministro degli Esteri, infatti, ha convocato alle 10 i ministri e i viceministri per una riunione. In realtà, è bene ricordare che Di Maio è solito vedere la squadra di governo del partito per poter fare il punto della situazione e programmare come proseguire il lavoro.

L’incontro convocato per mercoledì, però, potrebbe aprire ad uno scenario differente, con Di Maio pronto ad annunciare le proprie dimissioni a pochi giorni dalle elezioni nelle regioni Calabria ed Emilia Romagna.

Una decisione che ha colto di sorpresa anche alcuni esponenti del partito pentastellato, con lo staff del ministro degli Esteri che afferma trattarsi di indiscrezioni non corrispondenti al vero. Nel caso in cui le voci si tramutassero in realtà, la reggenza del Movimento, da Statuto, spetterebbe a Vito Crimi, in quanto membro più anziano del Movimento.





A proposito delle possibili dimissioni di Di Maio, il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite a Porta a Porta ha affermato: “Di Maio lascia la direzione del M5S? Non commento indiscrezioni e non entro nella loro vita interna. Nel M5S c’è una grande sottovalutazione ovvero che non si può dire Salvini e Zingaretti sono la stessa cosa”. Per poi aggiungere: “Se mi farebbe piacere? No, abbiamo preso un impegno anche tra persone che rispettiamo. Io non solo scommetto sul Pd ma insisto sempre nel dire che bisogna ricostruire un campo largo, essere alleati e non avversari.

È un messaggio che non sempre arriva ai leader ma molto alla base”.

Spread a 170 punti

Sale lo spread dopo l’annuncio delle prossime dimissioni di Luigi Di Maio. Il rapporto tra Btp-Bund impenna di sette punti rispetto alla chiusura del 21 gennaio, arrivando a quasi 170 punti base (picco del 169,6, poi attestatosi sui 168 punti) e con un rendimento dell’1,44%.