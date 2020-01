Ministri e sottosegretari del Movimento hanno nominato Alfonso Bonafede come loro capo delegazione al governo.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato eletto per acclamazione nuovo capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo. La scelta è avvenuta nel corso della riunione dei ministri e sottosegretari pentastellati che ha scelto il Guardasigilli per sostituire Luigi Di Maio come referente M5S nell’esecutivo.

Bonafede nuovo capo delegazione al governo

Tutti i membri della forza politica si sono mostrati concordi sulla sua nomina, che contendeva quella di Stefano Patuanelli. Al termine della riunione Bonafede, dopo aver ringraziato l’ex capo politico del Movimento e conscio dell’importanza del suo ruolo ha parlato di sfide importanti da affrontare nei mesi a seguire. “In questo cammino continuerò ad avvalermi dello stesso metodo che ho utilizzato finora, quello del dialogo e del confronto. L’obiettivo è chiaro: portare avanti il cambiamento!”, ha assicurato tramite un post condiviso sui canali social.

Il suo primo impegno in veste di referente al governo è già stato fissato dal Conte per giovedì 30 gennaio 2020 alle 18:30. In questa circostanza il Premier avvierà il confronto sul cronoprogramma con i capi delegazione delle forze governative.

Le parole di Vito Crimi

Il neo leader pentastellato Vito Crimi si è detto soddisfatto dell’elezione di Bonafede e certo che costui svolgerà al meglio il suo ruolo. Questo dovrà giocarsi attraverso un dialogo con le altre forze politiche della maggioranza “al fine di promuovere e valorizzare le nostre proposte all’interno dell’azione di governo“.

Nessun commento è invece ancora giunto da Luigi Di Maio che dopo le dimissioni si sta concentrando a trovare una soluzione politica al conflitto libico.