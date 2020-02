Allarme coronavirus, Di Maio smentisce il governo di Pechino sul ripristino della tratta Italia-Cina: "I voli restano sospesi"".

Mentre continua ad aumentare il bilancio dei morti per coronavirus (le vittime sono passate a 630 e i contagi hanno superato i 30mila, dati aggiornati a venerdì 7 febbraio) il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rassicura circa le misure precauzionali prese dall’Italia: “I voli dalla Cina sono ancora sospesi“.

Coronavirus, Di Maio: “Voli sospesi”

A parlare è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, da Madrid, che assicura: “Il blocco dei voli è una misura presa per affrontare l’emergenza nell’immediato e finché le autorità sanitarie ci diranno che è opportuna continueremo a tenerla in atto”. Pechino aveva però affermato che i voli Italia-Cina avrebbero ripreso a viaggiare. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying aveva fatto sapere che dopo l’incontro di ieri tra il vice ministro Qin Gang e l’ambasciatore italiano Luca Ferrari, il nostro Paese sarebbe stato pronto a far ripartire alcuni collegamenti aerei con la Cina, che erano stati sospesi per limitare il rischio contagi, che in Italia sono tre: una coppia di cinesi e un italiano che faceva parte dei 56 rimpatriati da Wuhan.

L’ambasciatore Ferrari avrebbe dichiarato che “l’Italia attribuisce importanza alle preoccupazioni della Cina ed è disposta ad approvare al più presto alcuni voli dell’aviazione civile in base alle applicazioni delle compagnie aeree cinesi”.

La risposta di Di Maio

Ma Luigi Di Maio, sollecitato da altri membri del governo, ha smentito la sospensione del blocco aereo.

“Ogni Stato ha adottato delle misure” sottolineando che l’Italia privilegia “la massima sicurezza dei nostri cittadini rispetto alla proliferazione del coronavirus“. Ha poi aggiunto: “Abbiamo cercato di rimpatriare subito i connazionali che si trovavano a Wuhan e li abbiamo posti in quarantena. Una di queste persone è risultata positiva al virus nelle ultime ore”.