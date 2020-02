Mercoledì 12 febbraio è atteso il voto in Senato sul caso Gregoretti: i leghisti sono pronti all'astensione o alla non partecipazione.

Mercoledì 12 febbraio il Senato terrà il voto sul caso Gregoretti che darà (o meno) l’autorizzazione a procedere al Tribunale di Catania. Infatti, l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini potrebbe venire processato per i reati di abuso d’ufficio aggravato e sequestro di persona. Ma lo stesso leader della Lega si è detto pronto a presentarsi in Aula per “spiegare ai miei figli che non sono un delinquente”. I suoi sarebbero pronti all’astensione o alla non partecipazione al voto.





Gregoretti, voto al Senato

Matteo Salvini partecipa al voto in Senato sul caso Gregoretti e tenta di spiegare all’Aula la sua scelta di bloccare per quasi 6 giorni al largo delle coste italiane 131 migranti a bordo di una nave ong. L’ex titolare del Viminale afferma e ribadisce che anche l’esecutivo era d’accordo con le sue scelte.

Da quanto si apprende, inoltre, i senatori leghisti sosterranno il Capitano e dunque potrebbero astenersi al voto o non partecipare all’appuntamento. La stessa Giulia Bongiorno aveva invitato il leghista a non incitare i suoi a votare a favore del processo per non incorrere nell'”ammissione di colpevolezza” davanti ai giudici.

La relazione

Nella relazione della senatrice leghista Erika Stefani, infine, si legge: “Esautorata la Giunta dalla sua funzione principale, piegata a ragioni politiche, a questo punto, la sede necessaria al fine di poter rinvenire la verità risulta essere solo la sede processuale”. Il voto in Giunta del 20 gennaio scorso, lo ricordiamo, era andato a favore dell’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini e dunque aumenta l’attesa per il voto di oggi. “L’attività dell’organo – prosegue ancora la relazione – è stata del tutto condizionata in questa occasione da posizioni espresse dai partiti politici che hanno anticipato la loro decisione nel merito prima di iniziare la discussione”.

Nella sua ricostruzione, infine, Stefani ricorderà come “alcuni membri hanno rifiutato di intervenire anche in sede di discussione nel merito, abbandonando i lavori per due volte e non partecipando alla votazione finale”.