Quarantena obbligatoria per i contatti più stretti degli infetti e sorveglianza attiva per chi è stato in Cina: le misure straordinarie contro il coronavirus.

A seguito dell’aumento dei contagi da coronavirus nel Nord Italia, il Ministero della Salute ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale un’ordinanza contenente misure straordinarie per fronteggiare la diffusione dell’infezione.

Coronavirus: le misure straordinarie

Il primo provvedimento consiste nell’obbligo da parte delle autorità sanitarie di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva per gli individui che abbiano avuto contatti stretti con i casi confermati. Il periodo di isolamento durerà quattordici giorni. Tutti gli individui che nelle ultime due settimane abbiano fatto ingresso in Italia dopo essere stati in aree a rischio dovranno poi fare debita comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Questa dovrà provvedere al visionare sul rispetto della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha poi spiegato che, sentiti i governatori di Lombardia e Veneto così come il Comitato operativo della Protezione civile farà un altro aggiornamento sull’emergenza Coronavirus e indicherà ulteriori misure.

“Siamo al lavoro senza sosta per reagire con la massima compattezza a questa emergenza“, ha garantito.

I provvedimenti si aggiungono a quelli stabiliti a livello regionale da Fontana e Zaia, presidenti delle due regioni finora più colpite dai contagi, ma anche da alcune città emiliano-romagnole come Piacenza. Tra queste la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la sospensione delle attività lavorative dei dipendenti così come di tutte le attività commerciali e l’interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nelle zone focolaio dell’epidemia.