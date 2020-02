Coronavirus, Conte: “Preoccupazione comprensibile, panico no”

Ospite di Mara Venier, Giuseppe Conte ha fornito tutti gli aggiornamenti sulla situazione coronavirus rassicurando i cittadini.

In collegamento a Domenica In, Giuseppe Conte ha rassicurato i cittadini sull’emergenza coronavirus: “La preoccupazione è comprensibile ma il panico no. Stiamo lavorando assiduamente partendo da un costante aggiornamento con il comitato tecnico-scientifico per cercare di contenere la diffusione del virus. E’ importante limitare gli effetti negativi sulla popolazione. Capisco che i cittadini siano preoccupati ma stiamo adottando le misure più rigorose”.