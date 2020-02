L'ex grillino Lello Ciampolillo propone la cannabis terapeutica anti Coronavirus in una lettera a Speranza.

Sconfiggere il Coronavirus con la cannabis terapeutica? Lello Ciampolillo lo ritiene possibile. Il senatore del gruppo Misto, recentemente espulso dal Movimento, lo ha scritto in una lettera indirizzata a Roberto Speranza, ministro della Salute.

Ciampolillo: cannabis terapeutica anti Coronavirus

Lello Ciampolillo riporta che la vaporizzazione di cannabis terapeutica ha già avuto effetti positivi sui pazienti terminali, affetti da gravi problemi dell’apparato respiratorio: “È noto, del resto, che gli oltre 800 principi attivi contenuti nel fiore rafforzano in modo significativo le difese immunitarie”, scrive nella lettera.

Fra i prodotti derivanti dalla Cannabis il Bedrocan potrebbe essere un candidato come antidoto per il Coronavirus, soprattutto se somministrato agli anziani. “Alleviando i problemi delle vie respiratorie sarà più agevole assicurare la guarigione e consentirà di ricondurre nella normalità questo virus”, dice Ciampollilo.

Prosegue lo studio del vaccino

Fantascienza? Non è detto. Intanto negli Stati Uniti è partita la sperimentazione umana per un possibile vaccino contro il Covid-19, mentre dall’Ospedale Sacco di Milano comunicano di aver isolato il “ceppo italiano” del virus.

Un grande traguardo per il nostro Paese. Il ceppo è stato isolato in quattro pazienti di Codogno, Lodi, per poter seguirne le sequenze molecolari al fine di capire coma abbia fatto il Coronavirus a circolare e in quanto tempo. Il prossimo passo sarà lo studio di un antidoto e di farmaci per contrastare l’epidemia.





I primi guariti dal Coronavirus

Nonostante la conta in aumento di casi risultati positivi, dei quali ricordiamo fanno parte sia i sospetti che i confermati, in Italia si sono registrati i primi pazienti guariti dal Coronavirus.

Sono 45 contro i 17 purtroppo deceduti, la maggior parte dei quali si trova in Lombardia.