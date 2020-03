Denunciato un deputato Forza Italia che correva a Villa Borghese nonostante l'emergenza coronavirus: "Non sapevo fosse vietato".

A Roma un deputato di Forza Italia è stato denunciato perchè sorpreso a correre a Villa Borghese, malgrado la decisione presa dal comune capitolino di chiudere i parchi. “Non sapevo che a Villa Borghese fosse vietato correre e fare attività sportiva”, sarebbe stata questa la giustificazione data dell’uomo stando a quanto riferito dalla Polizia Municipale. La denuncia nei suoi confronti è scattata in automatico ai sensi dell’articolo 650 del codice penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Coronavirus, denunciato deputato Forza Italia

Una scena che di certo non fa bene all’immagine politica italiana, chiamata in questo periodo di massima urgenza ad essere quanto mai responsabile in ogni suo gesto o dichiarazione. Il deputato di Forza Italia invece ha avuto un comportamento superficiale (come molti altri registrati in queste settimane), che di certo non farà fare una bella figura al suo partito. L’uomo di circa sessant’anni correva all’interno di Villa Borghese a Roma indossando una tuta sportiva della Camera dei Deputati, ulteriore simbolo di riconoscimento per segnalare a tutti la sua appartenenza al mondo della politica.

Per quanto riguarda l’identità del parlamentare il comando generale della polizia municipale di Roma guidata dal comandante Antonio Di Maggio mantiene il più stretto riserbo.





Le regole per gli spostamenti

Ricordiamo inoltre che per l’emergenza coronavirus che sta riguardando l’Italia è severamente vietato uscire di casa e gli spostamenti sono consentiti solo per motivi lavorativi, comprovate esigenze e salute. Lo sport all’aperto e le passeggiate non sono vietate dal decreto nazionale, ma si consiglia sempre di evitare zone affollate e utilizzare quanto più buon senso possibile, nel rispetto della comunità. Inoltre bisogna tenere ben presente anche le ordinanze della propria regione e della propria città: a Roma ad esempio i parchi sono stati chiusi per evitare assembramenti. Una comunicazione che sembra non essere arrivata al deputato di Forza Italia.