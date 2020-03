Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare, Nicola Zingarettiè guarito dal coronavirus: i suoi tamponi di controllo sono risultati entrambi negativi.

Essendo risultato negativo a due tamponi consecutivi, Nicola Zingaretti è guarito dal coronavirus. Ad annunciarlo è stato lui stesso su Facebook: “Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l’ho fatta“.

Zingaretti guarito dal coronavirus

Il leader del Partito Democratico ha trascorso 23 giorni di isolamento domiciliare da quando ha scoperto di essere positivo. In questo tempo è stato in costante contatto con gli operatori della sanità, dell’Asl e dello Spallanzani che hanno tenuto sotto controllo le sue condizioni di salute e che ci ha tenuto a ringraziare.

“Il mio primo pensiero va a coloro che non ce l’hanno fatta, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono in cura“, ha affermato. In queste settimane ha assicurato di aver seguito sia le vicende politiche che quelle amministrative ringraziando chi ha consentito di garantire la presenza delle istituzioni in un momento così difficile.

Tra qualche giorno tornerà operativo al 100% per essere in prima fila e dare una mano alla sua comunità a livello regionale e italiano.





“C’è bisogno di una maggioranza coesa e di una opposizione, che io ringrazio per aver dimostrato volontà di dialogo e collaborazione“, ha continuato. Ha poi invitato all’unità e ai comportamenti responsabili non prima di aver ribadito che “tutti abbiamo bisogno degli altri“.

Come il Presidente Mattarella, anche lui ha affermato che bisogna iniziare a pensare all’Italia che verrà e a come gestire il dopo emergenza. Questo quanto dichiarato alla fine dell’annuncio: “Ci vediamo presto per continuare questa battaglia e riprendere a ricostruire questo nostro bellissimo paese“.