Giulio Tremonti, in un video rilanciato da Giorgia Meloni, smentisce il premier Conte e rivela la verità (in tre punti) sul Mes.

Si torna a parlare dello scontro sul Mes che ha visto il premier Conte scagliarsi contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni, colpevoli di diffondere fake news. Tutto è partito da un attacco del premier nella serata in cui sono state prorogate le misure di contenimento del coronavirus. L’affondo non è piaciuto nemmeno a Mentana, che ha espresso il suo commento sul comportamento del Presidente del Consiglio. Durante la conferenza stampa, Conte ha voluto chiarire quale fosse la posizione del governo rispetto al Meccanismo Europeo di Stabilità (ritenuto “inadeguato” per questo tipo di emergenza) e rispetto agli Eurobond. Ma la verità sul Mes è rivelata in tre punti da Giulio Tremonti: in un video, infatti, smentisce Conte e spiega come funziona il meccanismo europeo.

Mes, Giulio Tremonti smentisce Conte

Giorgia Meloni ha condiviso sul suo profilo Instagram e su Twitter il video di Giulio Tremonti nel quale viene chiarita, in tre punti, la verità sul Mes.

Il commento della leader di FdI è il seguente: “Mes approvato nel 2011 dal centrodestra? Tremonti smonta clamorosa bufala. Il professore Giulio Tremonti racconta in un minuto la verità sul MES”.

Il primo punto messo in luce chiaramente nel video è che “il Governo di centrodestra parlò sempre e solo di istituire un Fondo Salva Stati finanziato con Eurobond“. Il secondo punto, invece, riguarda gli Eurobond, che “spariscono dal dibattito nel 2012 con il governo Monti”. Infine, “l’attuale versione del MES fu trattata, firmata e voluta dal governo Monti che lo trasformò da Fondo Salva Stati a una sorta di recupero crediti delle banche tedesche e francesi”.