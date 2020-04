Novità per i cittadini in vista della fase due: saranno consentiti anche gli spostamenti tra Comuni all'interno della stessa Regione?

Il governo, su consiglio del comitato tecnico scientifico, sta definendo quella che sarà la fase due dopo il coronavirus: per quanto riguarda gli spostamenti potrebbero arrivare delle novità. In particolare, l’esecutivo sta lavorando per garantire il via libera agli spostamenti tra Comini della stessa Regione, mentre i confini regionali potrebbero rimanere blindati. Ciò significa che si potrà – secondo le indiscrezioni non ancora confermate – uscire di casa e dal proprio Comune, rimanendo comunque nei limiti della propria Regione.

Fase due: spostamenti tra Comuni

Mentre si prepara un’ipotesi di quella che sarà la fase due dal 4 maggio – con eccezioni per alcune attività a partire dal 27 aprile -, si cerca un compromesso per allentare il lockdown. Mantenendo fermo il divieto di assembramento, potrebbero essere allentati i divieti di spostamento, ma sarà necessaria l’autocertificazione. I trasferimenti tra Comuni della stessa Regione saranno consentiti – secondo alcune indiscrezioni riportate sul Corriere della Sera – già dal 4 maggio, mentre non sarà consentito spostarsi da Regione a Regione. Quest’ultimo caso potrà avvenire solo di fronte a motivi di estrema necessità e urgenza o motivi legati al lavoro.

Non è stato ancora deciso quando si potrà andare nelle seconde case.

Il via libera sarà consentito con il limite di non eccedere: alcuni si chiedono anche se sarà consentito invitare amici a casa. La regola generale è quella di evitare assembramenti e mantenere le distante. Inoltre, il premier Conte ha più volte ribadito che sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione in ogni spostamento.