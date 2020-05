Coronavirus, Sgarbi: “Siamo stati arrestati da incapaci “

Sgarbi sostiene che il governo sia pieno di incapaci che non avrebbero diritto di tenere gli italiani in arresto.

Vittorio Sgarbi è tornato a prendersela con il governo Conte e lo ha fatto battendo su quello che è il tema caldo della discussone ormai da diversi mesi: la gestione dell’emergenza coronavirus. Il noto critico d’arte aveva già nei primi giorni di lockdown affermato di fregarsene delle misure di contenimento e che in realtà il Covid-19 era stato ingigantito dall’esecutivo con misure, a suo dire, eccessive. Poi aveva chiesto la riapertura dei musei, arrivando in seguito a definire che l’Italia è sotto una “dittatura di scienziati”.



Sgarbi sul coronavirus: “Arrestati da incapaci”

Le polemiche con Vittorio Sgarbi non mancano mai, e l’ultimo colpo a Conte lo ha tirato durante una sua ospitata nella trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro, il programma in onda su Rete4 lunedì 4 maggio, dove, con toni durissimi, ha detto: “Siamo stati arrestati da incapaci che ci hanno convinto con la paura a stare a casa. Abbiamo vissuto con terrore e ci hanno convinto che eravamo in guerra e non c’era la guerra. Dobbiamo ridare una comunicazione di verità”.





Il sindaco di Salemi non ha certo concluso qui il suo aspro attacco all’esecutivo di Conte, arrivando perfino a parlare di terrorismo mediatico innescato da chi è stato chiamato a gestire questa crisi: “Ci hanno terrorizzato e hanno limitato le nostre libertà, è il terrore questo, occorre coraggio, libertà, diritti e rispetto della Costituzione”. Parole fuori dal coro, che come spesso accade con quelle pronunciate da Sgarbi, hanno molto diviso i telespettatori.